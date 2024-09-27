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09:19, 27 сентября 2024Россия

Глава Крыма опубликовал обращение после задержания в регионе агентов спецслужб Украины

Аксенов о задержании агентов украинских спецслужб: от наказания не уйдет никто

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врагам России и Крыма следует знать, что от наказания не уйдет никто. Обращение с таким содержанием после задержания в регионе агентов украинских спецслужб опубликовал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Чиновник добавил, что украинские шпионы собирали данные о местах дислокации вооружения в Крыму.

«В Крыму задержаны двое агентов украинских спецслужб (...) Выражаю благодарность сотрудникам ФСБ за профессионализм, оперативность и эффективную работу», — объявил Аксенов.

Как сообщали в ФСБ, задержанные передавали Киеву сведения о российских военных объектах и системе защиты Крымского моста.

Ранее ФСБ показала на видео задержание причастных к терактам на железной дороге и объектах связи. На кадрах видно, как силовики подъезжают к двум молодым людям, укладывают их на землю и фиксируют руки наручниками. После этого задержанных разводят по машинам, где они признаются в поджогах. По словам одного из них, они также получили задание на поджог поезда.

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      Марк Леонов
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