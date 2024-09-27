Главу гумфонда на Украине заподозрили в продаже предназначенных для ВСУ автомобилей

Главу гумфонда на Украине заподозрили в продаже предназначенных для ВСУ 230 авто

Нацполиция Украины подозревает Главу гуманитарного фонда из Полтавы в продаже 230 автомобилей, ввезенных в страну в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Сообщается, что завезенные на Украину машины продавали, а в профильное министерство присылали поддельные отчеты о передаче транспортных средств военнослужащим. Задержанному предъявили подозрение, теперь ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Нацполиция также сообщила, что общая сумма ущерба составила более 35 миллионов гривен (более 78 миллионов рублей). По версии некоторых украинских СМИ, речь идет о руководителе фонда «Несокрушимая Полтавщина» Игоре Панченко.

Ранее Нацполиция Украины задержала сотрудников военкомата за взятки от уклонистов. Сумма взяток составляла до тысячи долларов, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

