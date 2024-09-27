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22:31, 27 сентября 2024Мир

Главы МИД России и Ливана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и Бу Хабиб обсудили военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Министры иностранных дел России и Ливана Сергей Лавров и Абдалла Бу Хабиб на полях Генеральной Асамблеи Организации Объединенных Наций обсудили военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке. О встрече глав дипмиссий сообщил МИД РФ на своем сайте.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся военно-политической ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на трагические события в Ливане на фоне интенсификации бомбардировок ВВС Израиля. Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц в Ливане, подчеркнул недопустимость дальнейшей эскалации вооруженной конфронтации и ее разрастания в региональном масштабе», — сообщили в МИД РФ.

В ходе диалога Лавров отметил, что Россия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Ливана. Также стороны обсудили «актуальные темы» двусторонних отношений.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильская армия нанесла удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По его словам, штаб-квартира ливанского движения «была намеренно построена под жилыми зданиями» Бейрута.

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      Евгений Силаев
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