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18:57, 27 сентября 2024Силовые структуры

Иностранец изнасиловал 18-летнюю девушку и получил четыре года колонии

Под Магаданом осудили на 4 года гражданина Узбекистана, изнасиловавшего девушку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Магаданской области суд приговорил к четырем годам лишения свободы 37-летнего гражданина Узбекистана, изнасиловавшего 18-летнюю девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранец признан виновным по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 29 октября 2023 года таксист вез потерпевшую из Магадана в поселок Ола. По дороге он надругался над девушкой.

Ранее полиция задержала жителя Бабаюртовского района Дагестана за изнасилование собственной дочери.

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      Екатерина Кашурникова
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