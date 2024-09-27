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09:11, 27 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали риски инвестирования в недвижимость

Эксперт Власенко: инвестиции в жилье приносят небольшой, но надежный доход

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Покупка недвижимости под инвестиции приносит небольшой, но надежный пассивный доход. О рисках и преимуществах вложений в жилье «Известиям» рассказали партнеры консалтингового агентства Wellborn Legacy Марина Власенко и Алина Нуждина.

Инвестиции в недвижимость среди прочих финансовых инструментов — наиболее безопасный, считают собеседницы газеты. Они не требуют дотошного понимания рынка и не так склонны к волатильности, как например, ценные бумаги. «Недвижимость — стабильный объект финансирования. Дом так и останется домом, а квартира квартирой, они никуда не денутся. Это и обеспечивает устойчивый интерес к данному виду вложения денег и получения стабильного дохода», — заявила Власенко.

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Покупая объект для аренды или последующей перепродажи, необходимо адекватно оценивать его ликвидность. Для этого эксперты советуют ориентироваться на общий спрос. Другая опасность при покупке жилья — столкновение с долгостроем. Избежать опозданий и сорванных сроков поможет анализ отзывов и прежних проектов застройщика. Кроме того, для оплаты сделок с «первичкой» специалисты рекомендуют выбирать эскроу-счета. Этот инструмент не позволяют девелоперу вывести деньги покупателей до выполнения обязательств, а права дольщиков защитит банк.

Некоторые инвесторы предпочитают вкладываться в недвижимость за рубежом. Выбирать направление необходимо, исходя из бюджета и персональных целей, подчеркивают эксперты. Кроме того, при покупке стоит учитывать, как такое жилье придется передавать по наследству — процедура и налогообложение имеют свои особенности в зависимости от страны. К примеру, в Турции имущество может унаследовать только один преемник, а в Арабских Эмиратах раздел собственности проводится в суде шариата и может быть проведен вразрез с волей владельца. При выборе региона покупки также лучше ориентироваться на популярность среди российских покупателей.

Ранее соотечественники признались, как копят на покупку квартиры. Как выяснилось, почти треть россиян берет для этой цели подработку, 18 процентов опрошенных — вкладывают прибыль от инвестиций, акций и ценных бумаг, 27 процентов респондентов — отказываются от отпуска на курортах и за границей.

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      Виктория Клабукова
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