iPhone 16 назвали самым непопулярным смартфоном Apple

Morgan Stanley: iPhone 16 стал самым непопулярным смартфоном Apple за пять лет

Аналитики Morgan Stanley оценили популярность iPhone 16. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В заметке компании говорится, что сроки выполнения заказа на приобретение iPhone 16 — от момента покупки до доставки продукта клиенту — оказались рекордно быстрыми за последние пять лет. Исходя из этой информации, аналитики назвали аппараты серии iPhone 16 наименее популярными телефонами Apple за последние годы.

Среднее время доставки всей линейки iPhone 16 составило 14 дней. При этом на доставку конкретной модели iPhone 16 должно уйти 9 дней, iPhone 16 Pro Max — 25 дней. Для сравнения, в 2023 году сроки доставки iPhone 15 на старте продаж составляли 14 дней, iPhone 15 Pro Max — 43 дня.

При этом специалисты Morgan Stanley допускают, что компания точно оценила спрос и успела подготовиться к старту продаж, из-за чего сроки доставки сократились. Однако в фирме отметили, что раньше всегда наблюдали связь между падением спроса на iPhone и сокращением сроков доставки продукции.

В Morgan Stanley также заявили, что Apple с 50-процентной вероятностью сократит заказы на производство новых смартфонов. Также они заметили, что поддержка новыми устройствами функций искусственного интеллекта (ИИ) не сильно повлияла на интерес к гаджетам.

Ранее специалисты BI.ZONE Brand Protection предупредили россиян об участившихся случаях мошенничества в связи с выходом iPhone 16. Так, к 19 сентября компания зафиксировала 197 сайтов в интернете, связанных с мошеннической продажей iPhone.