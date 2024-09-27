Из-под завалов АЗС в Дагестане извлекли пострадавших

МЧС России: спасатели извлекли из-под завалов АЗС в Дагестане троих пострадавших

Спасатели извлекли из-под завалов взорвавшейся в Дагестане АЗС троих пострадавших. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

О состоянии пострадавших не сообщается.

«По уточненной информации, всего пострадали 17 человек. Из них, к сожалению, погибли семь человек, среди которых двое детей», — сообщили в МЧС.

О происшествии в Дагестане стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Очевидцы сообщили о шести пострадавших.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В доме одного из владельцев АЗС провели обыск.