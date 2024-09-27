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15:44, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

Известная юмористка словами «сектантский вайб» описала отношение к Маслякову

Юмористка Малу заявила, что Александр Масляков казался ей неприкосновенным

Кадр: группа «Макарена (50 вопросов)» во «ВКонтакте»

Известная российская юмористка африканского происхождения, бывшая участница КВН Белла Малу раскрыла отношение в телеигре к ее бывшему ведущему Александру Маслякову. Об этом она высказалась в беседе с проектом «Макарена», ролик вышел во «ВКонтакте».

«Чуть-чуть как будто, знаешь, сектантский вайб, когда вы все ждете в очереди, чтобы зайти к нему в комнату, чтобы он вам что-то сказал... Это вообще какая-то магия, ты думаешь: "Вау, это кто-то просто неприкосновенный"», — сказала комикесса.

По словам Малу, ей казалось, что Масляков всегда находился на расстоянии. Юмористка отметила, что ей не удалось лично пообщаться с ведущим КВН.

Она также подчеркнула, что руководитель «Клуба веселых и находчивых» сумел объединить разных людей и стал значительной фигурой для России.

Ранее шоумен Александр Ревва назвал годы игры в КВН лучшими в своей жизни и поблагодарил Маслякова за вклад в телеигру. Заявление он сделал в беседе с журналистами во время прощания с ведущим «Клуба веселых и находчивых».

Маслякова не стало 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года.

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      Маргарита Щигарева
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