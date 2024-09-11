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13:18, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Ревва приехал на прощание с Масляковым и раскрыл отношение к нему

Ревва на прощании с Масляковым назвал годы игры в КВН лучшими в своей жизни
Александр Ревва

Александр Ревва. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Звезда Comedy Club, бывший участник КВН Александр Ревва приехал на церемонию прощания с руководителем «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым и раскрыл отношение к нему. Видео с комментарием комика опубликовал Mash.

Ревва назвал годы игры в КВН лучшими в своей жизни и поблагодарил Маслякова за вклад в телеигру. «Он всегда останется в моей памяти — Александр Масляков, всегда с этой обаятельной улыбкой», — добавил он и отметил, что для него Масляков всегда будет жив.

Он также высказался о будущем телеигры после ухода из жизни ее ведущего. «КВН, к сожалению, для меня — все. Превратится в проект сейчас», — заявил Ревва.

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Ранее ведущий Дмитрий Хрусталев рассказал о последнем разговоре с Масляковым. По словам Хрусталева, он обещал, что будет смотреть игру из зала.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» в Москве началось прощание с Масляковым. На церемонию пришли многие представители сферы телевидения, шоу-бизнеса и юмора. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил на церемонии и назвал Маслякова незаменимым.

Маслякова не стало 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года. Сообщалось, что причиной смерти мог стать рак легких. Отмечалось, что последние полгода Маслякову было трудно дышать и разговаривать.

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      Маргарита Щигарева
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