Известного писателя и бывшего директора книжной премии признали иноагентами

Писателя Гениса и экс-директора «Большой книги» Урушадзе признали иноагентами

Бывший директор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе и писатель Александр Генис признаны иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

По данным ведомства, Генис и Урушадзе распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, а также выступали против специальной военной операции на Украине. Бывший руководитель престижной книжной премии также принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Ранее стало известно, что уехавшего из страны актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) осудили заочно на шесть лет колонии.