Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:31, 27 сентября 2024Бывший СССР

Комбат ВСУ предрек продвижение Армии России в любую погоду

Комбат ВСУ Федоренко: ВС России будет наступать, несмотря на погоду

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Командир батальона ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко предрек продвижение Армии России вне зависимости от погодных условий, передает РИА Новости.

«Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия. (...) Они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям», — заявил Федоренко.

По его словам, русская пехота наступает в любую погоду, напомнив бои за Бахмут, когда солдатам необходимо было пробираться сквозь снег и быть по пояс в воде.

Ранее бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что продвижение ВС России в районе Купянска Харьковской области не остановить. По мнению офицера, ситуация на данном участке фронта для украинских военных близка к кризисной.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Три самолета с россиянами на борту получили сигналы об угрозе уничтожения

      Анфиса Чехова провела премию в полупрозрачном платье с Wildberries

      Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия

      Лукашенко заявил о нежелании Зеленского договариваться

      Раскрыто возможное наказание для блогера Варламова

      Обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина запросили пожизненный срок

      Россиянин притворился сотрудником ДПС и охотился на пешеходов

      России спрогнозировали рост вывоза сжиженного газа

      Уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы резко вырос

      Женщина сбросила 50 килограммов и раскрыла четыре секрета похудения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше