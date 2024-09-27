Комбат ВСУ предрек продвижение Армии России в любую погоду

Комбат ВСУ Федоренко: ВС России будет наступать, несмотря на погоду

Командир батальона ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко предрек продвижение Армии России вне зависимости от погодных условий, передает РИА Новости.

«Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия. (...) Они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям», — заявил Федоренко.

По его словам, русская пехота наступает в любую погоду, напомнив бои за Бахмут, когда солдатам необходимо было пробираться сквозь снег и быть по пояс в воде.

Ранее бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что продвижение ВС России в районе Купянска Харьковской области не остановить. По мнению офицера, ситуация на данном участке фронта для украинских военных близка к кризисной.