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10:17, 27 сентября 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ оценил возможность остановить продвижение в районе Купянска

Экс-спикер Генштаба ВСУ: продвижение ВС России в районе Купянска не остановить

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в районе Купянска Харьковской области не остановить. Об этом заявил бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев в эфире телеканала NTA.

Селезнев оценил возможность для ВСУ остановить продвижение ВС России на купянском направлении. По мнению офицера, ситуация на данном участке фронта для украинских военных близка к кризисной.

«Тенденция очень угрожающая. К сожалению, пока что украинские командиры на этом участке фронта не нашли вариантов, чтобы остановить продвижение», — заявил экс-спикер Генштаба ВСУ. Он отметил, что украинским военным на других участках фронта также не хватает ресурсов для противодействия.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил об уничтожении удерживавшегося с 2022 года укрепрайона ВСУ в Запорожье. Он отметил, что это привело к продвижению ВС России на ореховском направлении.

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