В Запорожье заявили об уничтожении удерживавшегося с 2022 года укрепрайона ВСУ

Рогов: ВС России уничтожили удерживавшийся с 2022 года укрепрайон в Нестерянке

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили удерживавшийся с 2022 года укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нестерянке Запорожской области. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Рогов сообщил об уничтожении укрепрайона ВСУ в районе Нестерянки точными ударами ВС России. По его словам, позиции украинских военных в данном районе позволяли контролировать большой участок фронта на ореховском направлении.

«Сейчас прошло продвижение наших сил севернее бывшего работинского выступа и севернее Нестерянки после уничтожения данного опорника», — заявил Рогов. Он отметил, что отсутствие у ВСУ аналогичных укреплений на данном направлении позволило российским войскам продвинуться вперед.

Ранее Рогов сообщил о стягивании техники НАТО в подконтрольный Украине город Запорожье. Ондобавил, что техника перебрасывается в основном из Одессы эшелонами по железной дороге.