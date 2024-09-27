Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:35, 27 сентября 2024Бывший СССР

В Запорожье заявили об уничтожении удерживавшегося с 2022 года укрепрайона ВСУ

Рогов: ВС России уничтожили удерживавшийся с 2022 года укрепрайон в Нестерянке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили удерживавшийся с 2022 года укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нестерянке Запорожской области. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Рогов сообщил об уничтожении укрепрайона ВСУ в районе Нестерянки точными ударами ВС России. По его словам, позиции украинских военных в данном районе позволяли контролировать большой участок фронта на ореховском направлении.

«Сейчас прошло продвижение наших сил севернее бывшего работинского выступа и севернее Нестерянки после уничтожения данного опорника», — заявил Рогов. Он отметил, что отсутствие у ВСУ аналогичных укреплений на данном направлении позволило российским войскам продвинуться вперед.

Ранее Рогов сообщил о стягивании техники НАТО в подконтрольный Украине город Запорожье. Ондобавил, что техника перебрасывается в основном из Одессы эшелонами по железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка указала на риски разрешения Украине бить вглубь России. Чем это может обернуться для США и Европы?

      На Украине подтвердили гибель чемпиона страны по ММА в Курской области

      В МИД Узбекистана заявили о важности невмешательства во внутренние дела республики

      Автомобиль с россиянами сорвался с обрыва высотой более полукилометра

      Звезда «Чернобыля» погасил часть многомиллионного долга по алиментам

      Правящая партия Японии выбрала нового лидера страны

      Американская компания получит миллионы долларов на разработку экологичного цемента

      Разрушительная «Элен» подобралась к Флориде

      Харрис и Зеленский обсудили поддержку энергосистемы Украины

      В Запорожье заявили об уничтожении удерживавшегося с 2022 года укрепрайона ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше