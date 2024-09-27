Рогов сообщил о стягивании техники НАТО в Запорожье

Рогов заявил, что ВСУ стягивают военную технику стран НАТО в Запорожье

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают военную технику стран НАТО в подконтрольный им город Запорожье. Об этом пишет РИА Новости.

«Украинские боевики стягивают натовскую технику в Запорожье, где прячут на промышленных площадках крупных заводов», — отметил он. Рогов добавил, что техника перебрасывается в основном из Одессы эшелонами по железной дороге.

Ранее Рогов заявил, что подразделения ВСУ отступают на западные окраины города Угледар в Донецкой народной республике. По его словам, украинские военные избегают ближних боев, задействуя дроны и артиллерию.

17 сентября стало известно о расширении российскими военными линии контроля вдоль Каховского водохранилища в Запорожской области. Так, ВС России продвинулись на степногорском направлении примерно на полкилометра.