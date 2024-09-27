Лавров призвал ООН не позволять втягивать себя в «псевдомирные инициативы» по Украине

Лавров призвал не позволять втягивать ООН в «псевдомирные инициативы» по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров призвал ООН не позволять втягивать себя в «псевдомирные инициативы» по Украине. С таким заявлением он обратился к генсеку международной организации Антониу Гутерришу, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул важность соблюдения принципов бесспристрастности и равноудаленности, в том числе в вопросе конфликта на Украине.

«Гутерришу адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса», — заявили в МИД.

Лавров и Гутерриш на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН обсудили также текущую геополитическую ситуацию, в том числе наиболее острые проблемы, стоящие на повестке дня. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству России и ООН, их дальнейшему взаимодействию, также речь шла об обстановке на Ближнем Востоке и палестино-израильском конфликте.

Ранее глава российского МИД напомнил о том, что секретариат ООН во главе с генсеком обязан соблюдать нейтралитет согласно статье 100 Устава международной организации.