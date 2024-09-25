Лавров напомнил генсеку ООН о его обязанности

Лавров напомнил генсеку ООН об обязанности соблюдать нейтралитет

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о том, что секретариат ООН во главе с генсеком обязан соблюдать нейтралитет согласно статье 100 Устава международной организации. Его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что прежние генеральные секретари внесли значимый вклад в формирование традиций деятельности секретариата ООН и взаимодействия организации со странами-членами. Особо он выделил генсека У Тана из Бирмы, а также Кофи Аннана. Последнего он назвал близким другом и указал, что он действительно делал все, чтобы свято соблюдать указаную статью.

«Секретариат является административным органом во главе с генеральным секретарем и Секретариат обязан продвигать, занимать нейтральную позицию по всем вопросам до тех пор, пока страны-члены не договорятся. Когда они договорятся, тогда Секретариат выполняет их решения, их поручения», — напомнил Лавров.

Глава МИД также рассказал о хороших отношениях с генсеком ООН Пан Ги Муном, который до этого был министром иностранных дел Республики Корея.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал ООН платформой для ненавидящих друг друга стран.