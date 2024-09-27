Лавров встретился с генсеком ООН Гутерришем

Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях 79-й сессии Генассамблеи организации. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.

Публикация также сопровождается фото с рукопожатием Лаврова и Гутерриша.

Перед началом переговоров глава МИД РФ поинтересовался у генсека ООН, из какой страны ковер, который лежит на полу в помещении, где они встретились. «Из Туркменистана?» — спросил Лавров. «Я не знаю, возможно», — прокомментировал Гутерриш.

Ранее представитель генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал, что ООН хочет прекращения конфликта на Украине. Так он оценил возможность снятия запрета США на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь России.

Сам же Гутерриш заявил, что Россия и США должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов. По его словам, разоружение и нераспространение ядерного оружия — две стороны одной медали, а прогресс в одном направлении подстегивает прогресс в другом.