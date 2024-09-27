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23:44, 27 сентября 2024Мир

Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в секторе Газа

Лавров заявил, что ситуация в секторе Газа стремительно деградирует

Фото: РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в секторе Газа стремительно деградирует. Такое мнение он выразил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

По словам министра, операция израильской армии идет в русле дегуманизации и лишения жителей человеческого достоинства.

Ранее делегации арабских стран покинули зал Генассамблеи (ГА) ООН, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал свое выступление. Перед появлением Нетаньяху в зале арабские дипломаты кричали антиизраильские лозунги в знак протеста против продолжающейся войны в секторе Газа.

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      Марина Совина
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