Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:34, 27 сентября 2024Мир

Лидер Гаити попал в неловкую ситуацию на Генассамблее ООН

Глава Гаити Леблан во время речи на ГА ООН выпил воду прямо из кувшина
Эдгар Леблан

Эдгар Леблан. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Председатель президентского совета переходного периода Гаити Эдгар Леблан попав в неловкую ситуацию во время своего выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает ТАСС.

Лидер Гаити свою речь о тяжелой ситуации в стране, пытаясь найти стакан, чтобы выпить воды, но, не найдя его, выпил прямо из кувшина, пролив воду на себя. Таким же образом, заметно нервничая, Леблан закончил свою речь, выпив воды из кувшина и вытерев рот рукавом пиджака.

В своей речи глава Гаити привлек внимание «к последствиям колониального прошлого и необходимости выплаты репараций определенными державами, которые в значительной степени повлияли на развитие страны».

Ранее Генассамблея ООН приняла «Пакт будущего» — ключевой документ «Саммита будущего», который проходит в Нью-Йорке. Документ содержит ряд общих формулировок, включая обязательства реформировать Совет Безопасности ООН, следовать политике разоружения и защищать мирных граждан в вооруженных конфликтах. Переговоры по данному пакту шли девять месяцев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Обида Трампа и подозрение во вмешательстве в выборы: чем обернулся для Зеленского визит на оружейный завод в США?

      Сумму подозрительных для банка переводов раскрыли

      Российский штурмовик заявил о захвате ВСУ в «огромные клещи» в Угледаре

      Посол Антонов сравнил визит Зеленского в США с голливудским шоу

      Под Новошахтинском уничтожили семь беспилотников

      Лавров встретился с генсеком ООН

      Израиль перехватил выпущенную из Йемена ракету

      Столтенберг заявил о праве стран-членов НАТО принимать глупые решения

      Лидер Гаити попал в неловкую ситуацию на Генассамблее ООН

      Уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше