Лидер Гаити попал в неловкую ситуацию на Генассамблее ООН

Глава Гаити Леблан во время речи на ГА ООН выпил воду прямо из кувшина

Председатель президентского совета переходного периода Гаити Эдгар Леблан попав в неловкую ситуацию во время своего выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает ТАСС.

Лидер Гаити свою речь о тяжелой ситуации в стране, пытаясь найти стакан, чтобы выпить воды, но, не найдя его, выпил прямо из кувшина, пролив воду на себя. Таким же образом, заметно нервничая, Леблан закончил свою речь, выпив воды из кувшина и вытерев рот рукавом пиджака.

В своей речи глава Гаити привлек внимание «к последствиям колониального прошлого и необходимости выплаты репараций определенными державами, которые в значительной степени повлияли на развитие страны».

Ранее Генассамблея ООН приняла «Пакт будущего» — ключевой документ «Саммита будущего», который проходит в Нью-Йорке. Документ содержит ряд общих формулировок, включая обязательства реформировать Совет Безопасности ООН, следовать политике разоружения и защищать мирных граждан в вооруженных конфликтах. Переговоры по данному пакту шли девять месяцев.