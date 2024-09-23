Генассамблея ООН приняла «Пакт будущего», невзирая на возражение России

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла «Пакт будущего» — ключевой документ «Саммита будущего», который проходит в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters.

Данный документ содержит ряд общих формулировок, включая обязательства реформировать Совет Безопасности ООН, следовать политике разоружения и защищать мирных граждан в вооруженных конфликтах. Переговоры по данному пакту шли девять месяцев.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин предложил внести в пакт поправку о невмешательстве во внутренние дела других государств. Поправку одобрили представители Белоруссии, Сирии, Северной Кореи, Ирана и Никарагуа, однако ее рассмотрение было отклонено общим голосованием.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на открывшемся «Саммите будущего» заявил, что действующие международные институты не способны решить современные вызовы в самых разных сферах. По его словам, одним из важнейших вызовов сейчас становятся новые технологии и прежде всего искусственный интеллект.