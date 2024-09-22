В ООН рассказали об отсутствии институтов для борьбы с современными вызовами

Генсек ООН Гуттериш: международные институты не решат современных вызовов

Действующие международные институты не способны решить современные вызовы в самых разных сферах. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на открывшемся Саммите будущего, передает ТАСС.

«Наши международные инструменты и институты не могут эффективно справиться с сегодняшними политическими, экономическими, экологическими и технологическими вызовами», — подчеркнул генсек, рассказав об отсутствии возможностей у стран мира для борьбы с различными угрозами.

По его словам, одним из важнейших вызовов становятся новые технологии и прежде всего искусственный интеллект. При этом они продолжают развиваться в моральном и правовом вакууме, что несет серьезные риски. Кроме того, в настоящее время подорван авторитет Совета безопасности ООН, притом что число конфликтов растет, считает Гуттериш.

Ранее в ООН предложили создать особый фонд по регулированию искусственного интеллекта. Свои предложения по данному вопросу внесли эксперты организации.