Лукашенко заявил о просьбах уехавших оппозиционеров вернуться в Белоруссию

Лукашенко: уехавшие оппозиционеры пишут письма с просьбой вернуться в Белоруссию

Уехавшие из Белоруссии в 2020 году оппозиционеры теперь пишут письма пресс-секретарю президента республики Наталье Эйсмонт с просьбой вернуться домой. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул первого».

«Вон пресс-секретарь у меня, они ей звонят: передайте президенту. Письма мне пишут: мы ошиблись, хотим вернуться. Пожалуйста: у нас комиссия — идите, доказывайте», — сказал Лукашенко.

По его словам, "у этих бедолаг" нет денег, потому как на Западе никто не заинтересован в их высшем образовании. Он добавил, что поляки привыкли к высокооплачиваемой работе, поэтому приезжим белорусским оппозиционерам остается только мыть посуду.

Ранее в Белоруссии начали арестовывать имущество оппозиционеров. Сообщается, что на квартиры десяти оппозиционеров уже наложен арест, при том что некоторые из них до вступления решения суда в силу сдавались в аренду, принося доход своим владельцам.

