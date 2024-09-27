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16:23, 27 сентября 2024Забота о себе

Людей с больным сердцем призвали отказаться от нескольких продуктов

Терапевт Кобелевская: людям с больным сердцем нужно отказаться от хлеба и сахара

Фото: Alicia Windzio / dpa / Globallookpress.com

Людям с больным сердцем важно правильно питаться, так как зачастую при таких диагнозах развивается сахарный диабет, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Наталья Кобелевская. В комментарии для «Известий» доктор призвала их отказаться от некоторых популярных продуктов.

По словам врача, люди с больным сердцем обязательно должны завтракать, иначе возникнет чувство голода, соответственно, днем или вечером, появляется вероятность переедания. К тому же, продолжила эксперт, во время голодания происходит выброс гормона стресса кортизола, влияющего на уровень сахара в крови.

Кобелевская порекомендовала людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями избегать простых углеводов, то есть хлеба и сахара. Омлет или яйца, сырники, макароны из муки твердых сортов можно есть не чаще раза в неделю.

«Мясо следует употреблять отварное, лучше курицу и индейку. Кашу лучше готовить на воде, можно подавать ее с ягодами. Рекомендуется зеленый чай — два раза в неделю, в остальные дни — компот из шиповника и разведенные несладкие соки. Кофе лучше заменить на цикорий. Завтрак не должен быть обильным, так как основной прием пищи — обед», — подвела итог терапевт.

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      Вера Владзиевская
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