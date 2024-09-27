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19:26, 27 сентября 2024Силовые структуры

Межрегиональную сеть наркоторговцев с вербовщиками ликвидировали в ЛНР

В ЛНР ликвидировали сеть наркоторговцев, втянувших в работу подростка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Луганской народной республике (ЛНР) ликвидировали преступную сеть, которая занималась продажей наркотиков в нескольких российских регионах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным силовиков, в состав преступной группы входили руководители, организаторы, вербовщики, кураторы, администраторы, а также операторы и так называемые отделы доставки и сбыта. Они находились в Ростовской области, Краснодарском крае и других субъектах.

Так, в ЛНР вербовщики привлекли к работе супружескую пару и несовершеннолетнего. Они прятали наркотики в тайниках-закладках, а после продавали их через группы в мессенджерах.

Сообщается, что площадки сбыта наркотиков продвигались в соцсетях, для этого были разработаны логотипы и запоминающиеся названия, а также боты для быстрой покупки запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием интернета организованной группой в особо крупном размере, а также по статье о незаконном обороте без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался переправить в колонию наркотики с помощью арбалета и сел на десять лет.

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      Илона Палей
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