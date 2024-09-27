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16:16, 27 сентября 2024Силовые структуры

Московский суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого в госизмене Вакулова

СК просит Мосгорсуд арестовать Вакулова по делу о госизмене

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России обратился в Мосгорсуд с ходатайством об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела о госизмене. Об этом сообщает РБК.

Следователи просят арестовать россиянина по фамилии Вакулов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. Подробности дела неизвестны.

19 сентября сообщалось о возбуждении уголовного дела о госизмене против жителя Тюменской области, вышедшего на связь с иностранной организацией. Мужчина попал под следствие за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе и деятельность против безопасности России. По данным ФСБ, он предложил свои услуги в сфере программирования и выполнял другие задания иностранной организации.

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      Любовь Ширижик
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