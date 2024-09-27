На Аляске выберут самого жирного медведя

В национальном парке на Аляске начали готовиться к неделе толстого медведя

В Национальном парке и заповеднике Катмаи на Аляске, США, начали подготовку к ежегодному конкурсу на самого жирного медведя. Об этом пишет Click Orlando.

Для «Недели толстого медведя» (Fat Bear Week) специалисты заповедника ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей и представляют к конкурсу две фотографии, одна из которых сделана в середине июля, а вторая — в начале сентября. Желающие должны выбрать, какой медведь продемонстрировал самый впечатляющий результат зажировки к зиме. В 2023 году свои голоса на сайте оставили 1,3 миллиона человек. Преданные фанаты наблюдают за медведями, которые готовятся к долгой зиме и набирают вес, с помощью камер прямой трансляции на сайте explore.org в течение всего лета. «Неделя толстого медведя» официально начнется в Катмаи 2 октября.

Во вторник, 24 сентября, организаторы объявили четверых детенышей, которые примут участие в конкурсе в подкатегории «Толстый медведь-младший». В этом году среди претендентов на юниорский титул есть знакомые морды: чемпионы 2022 и 2023 годов по-прежнему отвечают критериям, позволяющим считать их детенышами. Обычно медвежата проводят с матерью около двух с половиной лет, но победитель 2022 года, известный как 909 Младший, не покидает мать уже почти четыре года. Его соперником станет медвежонок прошлогоднего победителя во взрослой категории — медведицы по кличке Пасунья.

Взрослые участники турнира будут объявлены 30 сентября, голосование пройдет со 2 по 8 октября.

Взрослые самцы бурых медведей в середине лета обычно весят от 270 до 410 килограммов. К началу спячки вес крупных самцов может превышать 450 килограммов. Самки весят примерно на треть меньше.

В 2022 году на конкурсе «Неделя толстого медведя» случился скандал с подсчетом голосов. Неизвестные накрутили голоса для беременной медведицы Холли, но справедливость была восстановлена, и победителем стал медведь 747.