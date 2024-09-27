На Украине объявили о подозрении Набиуллиной в финансировании военного конфликта

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении Набиуллиной в финансировании СВО

Главе Центрального банка России сообщили о подозрении в содействии финансированию военного конфликта на территории Украины и организации деятельности российских банков на территориях, взятых под контроль российскими военными. Об этом заявил Офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

«Используя активы и ресурсы Банка России, она создает условия для обхода физическими и юридическими лицами, причастными к финансированию впк рф, санкций, способствует мобилизации в государстве-агрессоре, создает условия для проведения расчетов за оружие с Ираном, инициирует введение "контрсанкции"», — говорится в сообщении.

Кроме того, Набиуллину обвиняют в способствовании высшему военно-политическому руководству России в ведении военных действий на Украине. Ей также вменяют смену приоритетов монетарной политики России и направление их на поддержку военно-промышленного комплекса. Также главу Центрального банка обвиняют в введении в оборот рубля на территории Крыма, Севастополя, Херсонской и Харьковской областей.

Ранее прокуратура Украины выдвинула обвинения против губернатора Херсонской области Владимира Сальдо с обвинениями в хищении около трех тысяч тонн зерна. Ему вменяется вывоз в другие регионы России ячменя на сумму, которую украинское следствие оценивает в 15 миллионов гривен.