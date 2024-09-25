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20:06, 25 сентября 2024Бывший СССР

На Украине выдвинули обвинения против губернатора Херсонской области

Украинская прокуратура выдвинула обвинения против губернатора Херсонской области
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Прокуратура Украины выдвинула обвинения против губернатора Херсонской области Владимира Сальдо с обвинениями в хищении около 3 тысяч тонн зерна, передает «РБК-Украина».

Следствие заявляет, что Сальдо, будучи губернатором, якобы оказывал давление на представителей бизнеса региона, создав временную администрацию на частном акционерном обществе «Херсонский комбинат хлебопродуктов», которое занималось хранением, доработкой и отгрузкой зерна.

Таким образом, Сальдо вменяется вывоз в другие регионы России ячменя весом более 2,8 тысячи тонн, которое украинское следствие оценивает в 15 миллионов гривен.

В сентябре 2022 года Украина обвинила Сальдо в госизмене за участие в организации референдума о вхождении Херсонской области в состав России. Обвинение выдвинуто также главе ДНР Денису Пушилину, председателю Народного совета ДНР Владимиру Бидевке, а также неназванному члену избирательной комиссии республики.

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      Валентин Карант
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