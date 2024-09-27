На Украине поймали группу наркоторговцев

Нацполиция Украины обезвредила масштабную наркогруппировку

Нацполиция Украины обезвредила масштабную наркогруппировку и изъяла наркотиков и психотропов на 15 миллионов гривен (33 миллиона рублей). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая зарабатывала на сбыте запрещенных веществ через интернет-магазин, используя мессенджер Telegram. Сообщается, что полицейская спецоперация проводилась на территории 11 областей: были задержаны пять злоумышленников, обезврежены две нарколаборатории и изъяты наркотики на миллионы гривен.

В июне в Черниговской области Украины раскрыли лабораторию, пытавшуюся поставить наркотики Вооруженным силам Украины. Сообщалось, что каждые сутки в лаборатории синтезировалось от 50 до 100 килограммов наркотиков. Подозреваемые планировали распространять наркотики по всей Украине.