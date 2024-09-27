Возбуждено еще одно дело в отношении ВСУ за преступления в Курской области

Российские следователи возбудили новое уголовное дело в отношении украинских военнослужащих из-за жестокого обращения с жителями Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.
По информации следствия, в августе 2024 года военнослужащие оперативно-тактического управления «Север» 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Корнеево Суджанского района угрожали жителям убийством, обстреливали их и не давали возможности эвакуироваться из зоны боевых действий.
Расследование ведется по статьям 205 («Теракт») и 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет расследует очередные преступления ВСУ в ДНР.