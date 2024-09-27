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18:40, 27 сентября 2024Силовые структуры

Нападение таксиста на водителя пассажирского автобуса в Москве попало на видео

В Москве таксист напал на водителя пассажирского автобуса

Нападение таксиста на водителя пассажирского автобуса в Москве попало на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась прокуратура города.

На кадрах видно, как мужчина с длинной бородой выходит из такси, разбивает окно автобуса и начинает бить водителя. Пострадавший хватается за голову, а таксист уходит в свою машину. Все это происходило вечером на остановке общественного транспорта.

В ведомстве сообщили, что смогли установить личность нападавшего. Им оказался 33-летний мужчина, которого доставили в правоохранительные органы. Прокуратура контролирует привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее в Москве житель Дагестана избил таксиста после того, как отказался платить за проезд.

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      Варвара Митина
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