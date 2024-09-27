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17:29, 27 сентября 2024Забота о себе

Названа безопасная для сердца доза кофе

Терапевт Маеренкова: до 400 миллиграммов кофеина в сутки безопасно для здоровья

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Кофе в небольших количествах полезен, но при злоупотреблении провоцирует аритмию и остеопороз, предупредила врач-терапевт Татьяна Маеренкова. Безопасную для сердца и костей дозу кофе она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Врач указала, что без вреда для здоровья можно употреблять около 400 миллиграммов кофеина в сутки. По ее словам, это соответствует двум чашкам кофе по 235 миллилитров.

Маеренкова также отметила, что при умеренном потреблении кофе защищает от инфаркта, снижает риск развития цирроза печени, помогает при запорах и депрессии. Однако большие дозы кофеина провоцируют аритмию, усиливают тревогу и вызывают бессонницу. Кроме того, по словам терапевта, если в организме есть дефицит кальция, то злоупотребление кофе может спровоцировать остеопороз.

Также Маеренкова посоветовала с осторожностью пить кофе тем, кто регулярно испытывает приступы головной боли. Она пояснила, что у некоторых людей напиток вызывает боль, а у других, наоборот, смягчает ее.

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Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупредила, что некоторым людям лучше отказаться от кофе. По ее словам, напиток может быть вреден при высоком артериальном давлении, депрессии и высокой тревожности.

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      Екатерина Улитина
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