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15:38, 5 сентября 2024Забота о себе

Некоторым россиянам посоветовали отказаться от кофе

Кардиолог Маршинцева: людям с депрессией не стоит употреблять кофе

Фото: freepik

Людям с некоторыми заболеваниями и состояниями не стоит употреблять кофе, уверена врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Отказаться от этого напитка она посоветовала россиянам с определенными диагнозами в беседе с РИА Новости.

Она напомнила, что в кофе содержится кофеин, который может увеличивать пульс и повышать артериальное давление. «Нельзя сказать, что всем людям можно пить по пять чашек кофе. У людей с повышенным давлением, с высоким пульсом, с депрессией, паническими атаками употребление кофе может усиливать действие заболеваний», — предупредила Маршинцева.

При употреблении кофе, отметила она, человек должен обращать внимание на свое самочувствие. Если у него высокое давление или пульс, но после пары чашек напитка он хорошо себя чувствует, пагубного влияния на здоровье нет, заключила доктор.

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      Александра Лисица
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