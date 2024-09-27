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15:52, 27 сентября 2024Экономика

Немецкий автогигант решил отозвать почти 30 тысяч автомобилей

Reuters: Mercedes-Benz отзывает в США более 27 тысяч автомобилей

Фото: woodsnorthphoto / Shutterstock / Fotodom

Компания Mercedes-Benz решила отозвать в США более 27 тысяч автомобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной решения стал потенциальный риск перегрева или остановки двигателя из-за программного обеспечения блока управления двигателем, что может привести к аварии или возгоранию. Отзыв распространяется на некоторые люксовые седаны Mercedes и Maybach S580 2021-2023 годов выпуска.

Ранее сообщалось, что акции Mercedes-Benz на Франкфуртской бирже упали в цене до рекордных за последние четыре года значений. Случившееся объяснили углубляющимся спадом в Китае, который вынудил немецкого автогиганта ухудшить прогноз по продажам. Ожидаемая прибыль снизилась с 11 до 7,5-8,5 процента.

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