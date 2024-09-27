Мощность очков дополненной реальности Apple вырастет в разы

Очки Apple Vision Pro получат мощный чип M5 и поддержку ИИ

Компания Apple начала разработку гарнитуры смешанной реальности с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в своем блоге на Medium рассказал инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации Ко, Apple имеет серьезные планы относительно второго поколения гарнитуры. Очки дополненной реальности должны получить производительный чип M5, благодаря которому мощность шлема должна вырасти в разы.

Также новая версия Vision Pro получит поддержку нейросети Apple Intelligence. Считается, что процессор M5 сможет быстро визуализировать изображения и параллельно обрабатывать задачи искусственного интеллекта. «Инновационный пользовательский опыт интеграции Apple Intelligence с Vision Pro будет более заметным», — подчеркнул специалист.

Актуальные очки Vision Pro не могут работать с ИИ — по крайней мере в Apple не раскрывали, что шлем может запускать функции Apple Intelligence. По словам Мин-Чи Ко, возможность работать с нейросетью станет отличительной особенностью девайса. Также Мин-Чи Ко полагает, что новая версия гарнитуры буде стоить столько же, сколько и актуальная — 3499 долларов, или около 324 тысяч долларов.

В начале сентября источники издания The Elec рассказали, что Apple разрабатывает дешевую версию Vision Pro. Для гарнитуры будут использовать недорогие OLED-экраны на основе стекла.