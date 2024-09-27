Одна деталь во внешности возлюбленной Тимати в прозрачном боди смутила пользователей сети

Одна деталь во внешности возлюбленной российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентины Ивановой в откровенном наряде смутила пользователей сети. Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница исполнителя позировала в черном прозрачном боди, сквозь которое просвечивало ее обнаженное тело. Помимо этого, она надела кожаный плащ и грубые ботинки. Вдобавок манекенщица обесцветила брови и сделала объемную укладку.

Подписчики не оценили образ Ивановой, о чем написали в комментариях под постом. «Что за тренд с этими белыми бровями, ну колхоз же», «Зачем брови так портить?», «А зачем белые брови?», «Не все красиво, что модно», — заявили они.

Ранее в сентябре возлюбленная Тимати обнажила ягодицы на видео. Избранница исполнителя посетила клинику эстетической медицины ради улучшающих внешность процедур.