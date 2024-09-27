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08:16, 27 сентября 2024Спорт

Олимпийский призер из России рассказала о связи с космосом

Олимпийский призер по скелетону Никитина заявила, что у нее связь с космосом

Фото: Александр Шеметов / РИА Новости

Олимпийский призер по скелетону Елена Никитина рассказала о том, чем занимается после окончания карьеры. Ее цитирует Sports.

Россиянка заявила, что занимается очищением тела и сознания от деструктивных программ. «У каждого на этой планете есть призвание. Нужно найти свою соту и встроиться туда, только тогда можно почувствовать себя органично. Говорю об этом, потому что у самой получилось. У меня — связь с космосом», — поделилась она.

По словам Никитиной, ее предназначение — проводить человека через церемонии, куда надо. «У меня там дорожка протоптана. В том измерении я ориентируюсь еще круче, чем в физическом мире», — заявила бывшая спортсменка.

Никитина — бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи и трехкратный призер чемпионатов мира. На Играх в Пекине она заняла 16-е место.

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      Андрей Стрельцов
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