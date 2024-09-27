Опубликованы фотографии с места крушения вертолета с российским депутатом

Опубликованы снимки с места крушения вертолета Robinson в Архангельской области

Опубликованы фотографии с места крушения вертолета Robinson в Архангельской области. Их разместила пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры в Telegram.

На снимках видно искореженные элементы фюзеляжа и хвостовой балки — все, что осталось от летательного аппарата.

Вертолет Robinson пропал с радаров 26 сентября при выполнении полета из поселка Бычье в поселок Карандашевская. На его борту находился депутат гордумы Архангельска Сергей Сметанин и местный бизнесмен.

27 сентября вертолет был обнаружен в пяти километрах от Бычьего. Никому из находившихся на его борту людей выжить не удалось.