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11:58, 27 сентября 2024Россия

Опубликованы фотографии с места крушения вертолета с российским депутатом

Опубликованы снимки с места крушения вертолета Robinson в Архангельской области

Фото: Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»

Опубликованы фотографии с места крушения вертолета Robinson в Архангельской области. Их разместила пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры в Telegram.

На снимках видно искореженные элементы фюзеляжа и хвостовой балки — все, что осталось от летательного аппарата.

Вертолет Robinson пропал с радаров 26 сентября при выполнении полета из поселка Бычье в поселок Карандашевская. На его борту находился депутат гордумы Архангельска Сергей Сметанин и местный бизнесмен.

27 сентября вертолет был обнаружен в пяти километрах от Бычьего. Никому из находившихся на его борту людей выжить не удалось.

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      Алан Босиков
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