Стало известно о смерти депутата и бизнесмена в авиакатастрофе в Архангельской области

Пилоту и пассажиру разбившегося в Архангельской области вертолета не удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На борту находились депутат гордумы Архангельска Сергей Сметанин и местный бизнесмен — собственник летательного аппарата.
Обломки были найдены в пяти километрах от села Бычье, откуда вертолет вылетел после дозаправки. На место их обнаружения уже прибыли сотрудники экстренных служб.
Вертолет Robinson пропал с радаров 26 сентября. В его поисках были задействованы средства Росавиации.