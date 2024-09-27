Стало известно о смерти депутата и бизнесмена в авиакатастрофе в Архангельской области

Mashа: люди на борту разбившегося под Архангельском вертолета не выжили

Пилоту и пассажиру разбившегося в Архангельской области вертолета не удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На борту находились депутат гордумы Архангельска Сергей Сметанин и местный бизнесмен — собственник летательного аппарата.

Обломки были найдены в пяти километрах от села Бычье, откуда вертолет вылетел после дозаправки. На место их обнаружения уже прибыли сотрудники экстренных служб.

Вертолет Robinson пропал с радаров 26 сентября. В его поисках были задействованы средства Росавиации.