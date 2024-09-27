Авиацию подключили к поискам пропавшего частного вертолета с российским депутатом на борту

Ми-8 подключили к поискам Robinson R44 с архангельским депутатом Сметаниным

Авиацию подключили к поискам пропавшего в Архангельской области частного воздушного судна Robinson R44 с депутатом гордумы Архангельска Сергеем Сметаниным. Об этом сообщает Росавиция, заявление приводит ТАСС.

«К поискам (...) подключилось поисково-спасательное воздушное судно Росавиации — вертолет Ми-8 авиакомпании "2-й Архангельской авиаотряд" (в 7:51 по московскому времени вылетел из аэропорта Васьково)», — рассказали в Росавиации. В службе добавили, что на борту поискового вертолета — спасатели Архангельской региональной поисково-спасательной базы.

Ранее стало известно, что Robinson R44 мог разбиться в болотистой местности между населенными пунктами Бычье и Карандашевская.

Первые сообщения о пропаже вертолета появились вечером 26 сентября. Как выяснилось, борт принадлежит местному бизнесмену Алексею Семенову. Перед вылетом предприниматель написал родным, что через три часа будет дома, однако к назначенному времени Robinson на связь так и не вышел.