Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:31, 27 сентября 2024Россия

Авиацию подключили к поискам пропавшего частного вертолета с российским депутатом на борту

Ми-8 подключили к поискам Robinson R44 с архангельским депутатом Сметаниным

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Авиацию подключили к поискам пропавшего в Архангельской области частного воздушного судна Robinson R44 с депутатом гордумы Архангельска Сергеем Сметаниным. Об этом сообщает Росавиция, заявление приводит ТАСС.

«К поискам (...) подключилось поисково-спасательное воздушное судно Росавиации — вертолет Ми-8 авиакомпании "2-й Архангельской авиаотряд" (в 7:51 по московскому времени вылетел из аэропорта Васьково)», — рассказали в Росавиации. В службе добавили, что на борту поискового вертолета — спасатели Архангельской региональной поисково-спасательной базы.

Ранее стало известно, что Robinson R44 мог разбиться в болотистой местности между населенными пунктами Бычье и Карандашевская.

Первые сообщения о пропаже вертолета появились вечером 26 сентября. Как выяснилось, борт принадлежит местному бизнесмену Алексею Семенову. Перед вылетом предприниматель написал родным, что через три часа будет дома, однако к назначенному времени Robinson на связь так и не вышел.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка указала на риски разрешения Украине бить вглубь России. Чем это может обернуться для США и Европы?

      Звезда «Чернобыля» погасил часть многомиллионного долга по алиментам

      Правящая партия Японии выбрала нового лидера страны

      Американская компания получит миллионы долларов на разработку экологичного цемента

      Разрушительная «Элен» подобралась к Флориде

      Харрис и Зеленский обсудили поддержку энергосистемы Украины

      В Запорожье заявили об уничтожении удерживавшегося с 2022 года укрепрайона ВСУ

      Пожизненно осужденный лидер Ореховской ОПГ захотел отправиться в зону СВО

      Авиацию подключили к поискам пропавшего частного вертолета с российским депутатом на борту

      Экс-боец ЧВК «Вагнер» предстанет перед судом за нападение с ножом на россиянку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше