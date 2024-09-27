Отказавшей в посадке россиянину авиакомпании пригрозили штрафом в полмиллиона рублей

«Уральским авиалиниям» грозит штраф в полмиллиона рублей за овербукинг пассажира

Авиакомпании «Уральские авиалинии», которая отказала в посадке россиянину из-за овербукинга, пригрозили крупным штрафом. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ведомство начало проверку после публикации в СМИ материала о пассажире, которого не пустили на рейс перевозчика из Сочи из-за того, что воздушное судно заменили на другое, и в салоне не осталось свободных мест. Уточняется, что житель Екатеринбурга улетел в курортный город только следующим рейсом.

В результате в отношении «Уральских авиалиний» возбудили дело об административном правонарушении по статье об обмане потребителей. По ней юридическому лицу грозит штраф в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей.

Ранее другая российская авиакомпания, Utair, оставила пассажиров без обеда во время длительной задержки рейса и нарвалась на штраф. Вылет из Новосибирска в Сургут был отложен на 15 часов, и людям не предоставили ни питание, ни размещение в гостинице.