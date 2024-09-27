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21:51, 27 сентября 2024Россия

Открытое горение ликвидировали на месте взрыва АЗС в Дагестане

МЧС России: открытое горение ликвидировано на месте взрыва АЗС в Дагестане

Фото: МЧС России / Telegram

Открытое горение на месте взрыва АЗС в Дагестане ликвидировано. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС в Республике Дагестан», — сообщили в ведомстве.

О происшествии в Дагестане стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Очевидцы сообщили о шести пострадавших. Плановую проверку на автозаправочной станции провели в марте прошлого года.

По данным МЧС России, в результате инцидента пострадал 21 человек. Еще 10 погибли, в том числе двое детей.

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      Евгений Силаев
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