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20:32, 27 сентября 2024Из жизни

Падение дирижабля на жилой дом сняли на видео

В Бразилии на жилой дом упал дирижабль с надписью «Вперед, Сан-Паулу!»

В пригороде бразильского города Сан-Паулу упал дирижабль с рекламой футбольного клуба São Paulo. Видео, снятое очевидцем, опубликовал сайт телеканала Fox News.

Дирижабль с надписью «Вперед, Сан-Паулу!» испытывали в преддверии четвертьфинала кубка Либертадорес — чемпионата, в котором участвуют лучшие футбольные команды Южной Америки. Он пролетел чуть больше шести километров, затем начал сдуваться и в конце концов спланировал на жилые дома.

При падении пострадал пилот дирижабля: его госпитализировали с травмами, не представляющими угрозы для жизни. О других пострадавших не сообщается.

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Матч, который собирались рекламировать при помощи упавшего дирижабля, закончился поражением команды São Paulo. Победу после пенальти одержали их соперники из клуба Botafogo.

Ранее сообщалось, что неопознанный летающий объект, замеченный над Аляской в 2023 году, оказался шпионским аэростатом. Похожий аэростат был сбит в том же месяце над Южной Каролиной.

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      Олег Парамонов
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