Падение дирижабля на жилой дом сняли на видео

В Бразилии на жилой дом упал дирижабль с надписью «Вперед, Сан-Паулу!»

В пригороде бразильского города Сан-Паулу упал дирижабль с рекламой футбольного клуба São Paulo. Видео, снятое очевидцем, опубликовал сайт телеканала Fox News.

Дирижабль с надписью «Вперед, Сан-Паулу!» испытывали в преддверии четвертьфинала кубка Либертадорес — чемпионата, в котором участвуют лучшие футбольные команды Южной Америки. Он пролетел чуть больше шести километров, затем начал сдуваться и в конце концов спланировал на жилые дома.

При падении пострадал пилот дирижабля: его госпитализировали с травмами, не представляющими угрозы для жизни. О других пострадавших не сообщается.

Матч, который собирались рекламировать при помощи упавшего дирижабля, закончился поражением команды São Paulo. Победу после пенальти одержали их соперники из клуба Botafogo.

Ранее сообщалось, что неопознанный летающий объект, замеченный над Аляской в 2023 году, оказался шпионским аэростатом. Похожий аэростат был сбит в том же месяце над Южной Каролиной.