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19:24, 26 сентября 2024Из жизни

Бывший военный раскрыл секрет сбитого НЛО

Бывший канадский военный рассказал о летательном объекте, сбитом над Аляской

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

В феврале 2023 года США сбили над Аляской не НЛО, а шпионский аэростат Китая. Об этом бывший офицер Королевских военно-воздушных сил Канады Рокки Свенсон рассказал изданию Daily Mail.

Свенсон заявил, что поговорил с тремя офицерами, участвовавшими в этой операции, и смог раскрыть секрет «НЛО». Все они отметили, что видели в небе маленький белый объект. Он был круглым, а падающие тени придавали ему вид инопланетной тарелки. На перехват отправили два истребителя. Неопознанный объект сбили, а уже через несколько дней признали несекретным и обнародовали его снимки.

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По словам Свенсона и его анонимных собеседников, на фотографии «НЛО» изображена часть разведывательного летательного аппарата, запущенного Китаем. Похожий аэростат был сбит в том же месяце над Южной Каролиной.

Ранее Джей Стрэттон, который 16 лет возглавлял различные программы разведки США по исследованию НЛО, пообещал раскрыть всю правду об инопланетянах в своих мемуарах. «Мы находимся в начале новой главы истории человечества. Процесс раскрытия информации сложен, но он начался», — заявил он.

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      Юлия Юткина
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