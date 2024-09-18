Главный исследователь НЛО из разведки США пообещал раскрыть всю правду об инопланетянах

В США высокопоставленный разведчик Стрэттон пообещал раскрыть всю правду об НЛО

Джей Стрэттон, который 16 лет возглавлял различные программы разведки США по исследованию НЛО, пообещал раскрыть всю правду об инопланетянах в своих мемуарах. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Бывший главный исследователь воздушных аномалий уже заключил контракт с издательством HarperCollins и пообещал «рассказать все, что может быть законно рассказано» о своей работе. Отмечается, что Стрэттон является самым высокопоставленным человеком, который когда-либо писал об НЛО. «Мы находимся в начале новой главы истории человечества. Процесс раскрытия информации сложен, но он начался», — заявил Стрэттон в беседе с изданием.

Разведчик, в частности, пообещал рассказать о неких «шокирующих открытиях» в процессе изучения НЛО и «нечеловеческого разума». Он также заявил, что напишет о том, как секретная работа над этими вопросами повлияла на него и его семью.

Известно, что Стрэнттон работал в одной из комиссий вместе с Дэвидом Грушем, который в июле 2023 года рассказал в Конгрессе США о секретных правительственных программах по изучению якобы захваченных внеземных технологий.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае избрания показать все видео Пентагона с предполагаемыми пришельцами. Политик заявил, что «просто обязан это сделать».