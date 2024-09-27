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10:49, 27 сентября 2024Экономика

Выкрашенный в розовый цвет советский памятник назвали кощунством

В Бурятии назвали кощунством идею покрасить советский памятник в розовый цвет

Фото: Unsplash

В бурятском селе Бичура памятник павшим в борьбе за власть Советов 1919-1920 годов перекрасили в розовый. Новый цвет мемориала привел в негодование местных жителей, пишут «Аргументы и факты».

Изначально композиция была окрашена в классический белый. Причины и инициаторы принятия такого решения неизвестны. «Скажите, это нормально? Покрасили памятник в такой цвет! В самом центре, рядом с домом культуры. Это же кощунство!», — цитирует газета разъяренных сельчан. Некоторые из них усмотрели в розовом окрасе мемориала намек на идеи ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Однако пользователи соцсетей приводят и другие версии. Одни полагают, что розовый оттенок советский памятник приобрел только на время реставрации, пока рабочие не перекроют грунтовку и шпаклевку. Другие считают, что розовый цвет остался на памятнике после покраски другого объекта. Есть и те, кто просто воспринял ситуацию с иронией. «Гламур добрался и до Бичуры», — шутят они в соцсетях.

Ранее подданные британской короны высмеяли новый памятник Елизавете II. Облик почившей королевы назвали оскорбительным, нелепым и сравнили с миссис Даутфайр, которую сыграл переодетый в женщину Робин Уильямс.

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      Виктория Клабукова
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