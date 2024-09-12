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15:57, 12 сентября 2024Экономика

Британцы высмеяли новый памятник королеве Елизавете

Daily Mail: британцы сравнили памятник Елизавете II с миссис Даутфайр

Кадр: USA TODAY / YouTube

Новый мемориал памяти королевы Елизаветы II британцы встретили насмешками. Об этом пишет Daily Mail.

Скульптура располагается в саду замка Антрим в Северной Ирландии. Ее автор, Анто Бреннан, прежде преподнес в подарок Белфастской ратуше шахматы собственного изготовления в виде ключевых деятелей ирландской истории. Композиция изображает монарших супругов, Елизавету и Филиппа, прогуливающихся в сопровождении двух корги. Памятник выполнен в бронзе высотой с человеческий рост.

Об установке скульптуры в память о почившей королеве также было объявлено в соцсетях. Свое недовольство подданные британской короны излили в комментариях. Возмущение вызвал облик Елизаветы II, который назвали оскорбительным и нелепым. Один из пользователей даже сравнил ее с миссис Даутфайр из одноименной комедии 1993 года. В ней главный герой в исполнении Робина Уильямса одевается женщиной, чтобы втайне от бывшей жены видеться со своими детьми.

Другой комментатор предложил отнести фигуру обратно в магазин и вернуть деньги. Также мемориал предложили переплавить на что-то получше. Еще на открытии мемориала, предвосхитив отзывы граждан, заммэра заявил, что, несмотря на личные вкусы и представления об эстетике, важнее всего то, что памятник представляет собой.

В апреле был возведен еще один памятник Елизавете II — в городе Окем графства Ратленд. На церемонии открытия тогда собралось полсотни корги в парадных костюмах. Как известно, вельш-корги пемброк была излюбленной породой монаршей особы.

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