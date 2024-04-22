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10:01, 22 апреля 2024Экономика

На открытии памятника Елизавете II собрались полсотни корги

Daily Mail: на открытии памятника Елизавете II в Океме собрались полсотни корги

Фото: Alvan Nee / Unsplash

В городе Окем графства Ратленд возвели памятник королеве Великобритании Елизавете II. О том, как проходила церемония открытия, пишет Daily Mail.

Мемориал исполнен в бронзе и изображает молодую королеву Елизавету в сопровождении ее верных спутников — корги. Это была излюбленная порода монаршей особы. Две собаки расположены у подножия монумента: одна приветливо смотрит на посетителей, а другая стоит на задних лапах, пытаясь взобраться на двухметровый пьедестал к хозяйке. Третья корги выглядывает из складок подола королевского платья. Сам памятник довольно скромен по размерам и в высоту едва превышает 1,6 метра.

Памятник представили в день рождения покойной королевы, и на его открытии присутствовали 400 человек, а также полсотни корги. По случаю торжества хозяева одели животных в галстук-бабочку и одежду цвета «Юнион Джек».

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Отмечается, что Ратленд — первое графство, где память королевы почтили с таким размахом. Автор композиции Хайвел Пратли убежден, что скульптура не только будет пользоваться популярностью среди поклонников королевской семьи, но и привлечет внимание любителей селфи.

Вельш-корги пемброк была излюбленной породой монаршей особы. За 70 лет правления Елизавета II владела более чем 30 собаками этой породы. Первая корги стала подарком отца Георга VI на ее семилетие. Королева запечатлена со своими питомцами на множестве фотографий, ездила с ними по миру и даже брала их с собой в медовый месяц. Известно, что Елизавета писала письма от их имени собакам своего конюха. Когда на свет появился сын Елизаветы, будущий король Карл III, журналисты всерьез гадали, будет ли он ревновать свою мать к корги.

В сентябре 2022 года петиция о возведении монумента Елизавете II появилась на сайте Киевского горсовета (КГГА). Новой статуей предлагали заменить памятник Николаю Щорсу, подлежащий сносу.

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      Виктория Клабукова
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