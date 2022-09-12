В Киеве может появиться памятник Елизавете II

На Украине появилась петиция о замене памятника Щорсу в Киеве на монумент Елизавете II

В Киеве может появиться памятник королеве Великобритании Елизавете II. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского горсовета (КГГА).

Памятник английской королеве, считает автор петиции, может заменить монумент красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, который планируется снести в рамках декоммунизации.

Петиция уже набрала более 750 голосов из 6 тысяч необходимых. Голосование продлится еще 59 дней.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.