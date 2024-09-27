Парковка в центре Москвы станет доступна за ноль рублей

С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей

В Москве подходит к завершению пилотный проект о динамических тарифах на парковку. Начиная с 1 ноября в центре столицы им смогут воспользоваться все автолюбители. Об этом сообщает портал mos.ru.

«Динамический тариф будет работать на улице Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке», — говорится в сообщении.

При таком расчете стоимость парковки зависит от загруженности участка. При этом при минимальной занятости ее цена будет начинаться от 0 рублей в час. При тестировании участники уже сталкивались с ситуациями, когда стоимость стоянки снижалась до нуля. Фактически они оставляли автомобили на платных парковках, не расходуя денежные средства.

Однако при сильной загруженности стоянки стоимость тарифа будет увеличиваться. Если на парковке не будет свободных мест, максимальный тариф составит 800 рублей в час. Отмечается, что данные условия будут действовать во время пилотного запуска, и они могут быть скорректированы в будущем.

Планируется, что внедрение динамических тарифов на стоянку положительно скажется на загруженности парковочных мест. Водители будут заранее знать, где и в какое время та или иная стоянка свободнее и дешевле, и на основе этого заранее строить маршрут.

Ранее стало известно, что Москва первой в России запустит уникальную программу по поддержке рождаемости, в рамках которой жительницы столицы с постоянной регистрацией могут бесплатно заморозить яйцеклетки и провести процедуру искусственного оплодотворения.