Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 27 сентября 2024Россия

Парковка в центре Москвы станет доступна за ноль рублей

С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве подходит к завершению пилотный проект о динамических тарифах на парковку. Начиная с 1 ноября в центре столицы им смогут воспользоваться все автолюбители. Об этом сообщает портал mos.ru.

«Динамический тариф будет работать на улице Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке», — говорится в сообщении.

При таком расчете стоимость парковки зависит от загруженности участка. При этом при минимальной занятости ее цена будет начинаться от 0 рублей в час. При тестировании участники уже сталкивались с ситуациями, когда стоимость стоянки снижалась до нуля. Фактически они оставляли автомобили на платных парковках, не расходуя денежные средства.

Однако при сильной загруженности стоянки стоимость тарифа будет увеличиваться. Если на парковке не будет свободных мест, максимальный тариф составит 800 рублей в час. Отмечается, что данные условия будут действовать во время пилотного запуска, и они могут быть скорректированы в будущем.

Планируется, что внедрение динамических тарифов на стоянку положительно скажется на загруженности парковочных мест. Водители будут заранее знать, где и в какое время та или иная стоянка свободнее и дешевле, и на основе этого заранее строить маршрут.

Ранее стало известно, что Москва первой в России запустит уникальную программу по поддержке рождаемости, в рамках которой жительницы столицы с постоянной регистрацией могут бесплатно заморозить яйцеклетки и провести процедуру искусственного оплодотворения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Три российских пассажирских самолета получили по радио угрозы во время полета. Что говорилось в сообщениях?

      Предсказан решающий момент в судьбе китайской экономики

      Российские ученые начали скармливать пластик моли

      Россиянин потерялся в аэропорту, выломал служебную дверь и пробрался на летное поле

      Россиянин попытался переправить в колонию наркотики с помощью арбалета и сел на 10 лет

      Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в выборы

      ВСУ больше 10 раз за сутки попытались прорвать границу России

      Названы находящиеся на грани развода звездные пары

      Россиянам назвали способы приумножить капитал в 2025 году

      Задержание легализовавших мигрантов по фейковым паспортам Украины россиян попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше